رئيس "أرامكو" التنفيذي يتوقع ارتفاع الطلب على النفط في 2024

توقع الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين بن حسن الناصر، ارتفاع الطلب العالمي على النفط 1.5 مليون برميل يوميا في 2024 إلى 104 ملايين برميل يوميا.

وقال الناصر، إن الشركة لم تشهد تكرارا للهجمات على منشآتها النفطية.

وأضاف أنه من الممكن التعامل مع الهجمات في البحر الأحمر على المدى القصير، لكنها قد تسبب نقصا في الناقلات، وتؤثر سلبا على السوق إذا استمرت لفترة أطول.

وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، إلى 104.4 ملايين برميل يوميا في 2024، فيما سيبلغ الطلب في 2023 نحو 102.2 مليون برميل يوميا، بنمو 1.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع 2022.

وأرجعت المنظمة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط الخام في 2024، إلى تقديرات نمو الناتج الإجمالي العالمي، بوتيرة أسرع من العام الجاري، وسط نمو أكبر من المتوقع في الاقتصاد الصيني.

والصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مستهلك له، بعد الولايات المتحدة، بمتوسط 14.5 مليون برميل يوميا.