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ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نفط وغاز

روسيا تبحث سوق المنتجات النفطية مع الشركات في اجتماع يوم 19 يناير

بين نائب رئيس الوزراء ومسؤولي الشركات

دبي - العربية.نت
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ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأربعاء أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك سيعقد اجتماعا مع شركات النفط في 19 يناير/كانون الثاني لبحث سوق المنتجات النفطية حسبما أفادت "رويترز".

أعلنت شركة "ترانسنفط" الروسية، يوم الأربعاء، 10 يناير الجاري أن صادرات النفط عبر خطوط أنابيب النفط إلى الصين في عام 2023 ظلت عند مستوى العام السابق وبلغت 40 مليون طن.

وجاء في بيان الشركة: "تم إرسال 40 مليون طن عبر خطوط أنابيب النفط إلى الصين، على غرار العام الماضي".

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رجح وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، أن يبلغ إنتاج النفط في روسيا بحلول نهاية عام 2023 نحو 523 مليون طن أو أقل بقليل، وهو أقل بنحو 2% عن مستوى العام الماضي.

وقال شولغينوف للصحافيين أواخر ديسمبر الماضي : "يمكننا أن نكشف عن توقعات بإنتاج 523 مليون طن، وربما أقل قليلاً". وكان من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط في روسيا 527 مليون طن بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 535 مليون طن عام 2022.

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