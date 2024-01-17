كابيتال إيكونوميكس: التوتر في الشرق الأوسط لم يدفع أسعار النفط للارتفاع.. لهذا السبب!

قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، إن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة لم يدفع أسعار النفط للارتفاع ربما لأن إنتاج الخام لم يتأثر حتى الآن.

وقالت المؤسسة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنه علاوة على ذلك فإن إحجام الأسعار عن الارتفاع يعكس أيضا مخاوف بشأن ضعف الطلب ونمو قوي للإمدادات في أماكن أخرى فضلا عن استبعاد السوق اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس متوقعة أن يبلغ سعر خام برنت 75 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري.

وأضافت المؤسسة التي مقرها لندن أن عدم تعطل إمدادات النفط بالمنطقة يفسر إلى حد كبير رد الفعل الإيجابي للأسواق تجاه التوترات الأخيرة متمثلا بعدم ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الإمدادات العالمية بلغت 36% في عام 2022، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وعزت المؤسسة رد فعل السوق الهادئ على التوترات بالمنطقة إلى أسباب أخرى منها مخاوف تتعلق بضعف الطلب العالمي على النفط في ظل ركود تعاني منه أوروبا وتباطؤ الاقتصاد الأميركي فيما يبدو، في الوقت الذي وصل فيه ارتفاع الطلب الصيني على النفط في أعقاب كوفيد إلى نهايته ومن المرجح أن يصبح النمو أكثر تباطؤا من الآن فصاعدا.

وقالت إن السبب الآخر أن إنتاج النفط من خارج أوبك أقوى من المتوقع، مشيرة إلى أن الإنتاج الأميركي ارتفع وفقا لتقدير أولي بنسبة 5.8% العام الماضي، فضلا عن نمو الإنتاج في مناطق أخرى لا سيما في غيانا والبرازيل.

وأضافت المؤسسة أن هناك دلائل محل جدال على أن الصراع بين إسرائيل وحماس لن يتطور إلى صراع إقليمي أوسع، مستبعدة حدوث أي اضطراب كبير لإنتاج النفط العالمي على الرغم من هجمات الحوثيين الأخيرة على حركة الشحن في البحر الأحمر وسيطرة إيران على ناقلة أميركية في خليج عمان.

لكنها أقرت بأنه في حال استمرار الهجمات في البحر الأحمر، سيتم تحويل المزيد من ناقلات النفط للدوران حول رأس الرجاء الصالح ما يضيف أسبوعين إلى وقت الرحلة ويفرض ضغوطا متزايدة على أسعار الشحن، ومع ذلك سيظل إنتاج النفط مستمرا وسيستمر في الوصول إلى وجهته على الرغم من التأخير الحاصل.

ولفتت إلى أن من المتوقع أن يبدأ تحالف "أوبك+" في زيادة إنتاجه اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، ما سيبقي السوق في حالة توازن جيد، متوقعة أن يبلغ سعر مزيج برنت حوالي 75 دولارا للبرميل بنهاية العام.