قانون لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية في مصر لتعزيز موارد الدولة

ذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أنه وافق على مشروع قانون يخول لوزير البترول التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية "للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية راس قطارة بالصحراء الغربي.

ونص قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الأربعاء، على التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إبكس إنترناشيونال إينري هولدنغز II"، وشركة "إينا – إندستريا نافتا دي – دي"، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في هذه المنطقة.

وأوضح القرار أن ذلك سيسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

وتسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى جعل نفسها مركزا إقليميا للطاقة.

يشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخطط لحفر 35 بئراً جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار خلال العامين الماليين 2023-2024 و 2024-2025 بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.