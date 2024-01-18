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دافوس

الجبير: لا يمكن قبول "النفاق" حول بعض المواقف العالمية تجاه النفط

دبي - العربية.نت
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، إن المملكة حذرت العالم منذ السبعينيات من الحاجة لتنويع مصادر الطاقة.

وأضاف الجبير، خلال جلسة المسار المستقبلي للسعودية في "دافوس"، أن الوقود الأحفوري سيبقى لعقود طويلة ولن يتم استبعاده.

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وقال "نقف ضد أي توقعات غير واقعية يتم تسويقها عالميا حول مستقبل الطاقة، مضيفا "لا يمكن قبول "النفاق" حول بعض المواقف العالمية تجاه النفط.

وأوضح الجبير "سنخصب اليورانيوم ونبيعكم الطاقة النووية النظيفة كما نبيعكم النفط والغاز".

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