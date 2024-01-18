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نفط العراق (تعبيرية - istock)
نفط العراق (تعبيرية - istock)
نفط

العراق يستهدف تقليل الاعتماد على إيرادات النفط إلى 80%

خلال 3 سنوات

دافوس - رويترز
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قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، في جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن العراق حدد هدفا في موازنة مدتها 3 سنوات لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط من 95% إلى 80%.

وفي سياق متصل، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لرويترز اليوم الخميس إن صادرات بلاده من النفط لم تتأثر بالهجمات الأخيرة على سفن في البحر الأحمر.

وذكر عبد الغني في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن نحو 90% من صادرات العراق النفطية تذهب إلى آسيا، وبالتالي لا تحتاج إلى المرور عبر البحر الأحمر.

وأجبرت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر العديد من الشركات على تحويل مسار الإبحار بعيدا عن البحر الأحمر والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا مما زاد من وقت الرحلات وتكاليفها.

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