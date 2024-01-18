قطر للطاقة ترفع سعر خام الشاهين تحميل مارس

قالت مصادر تجارية اليوم الخميس إن قطر للطاقة رفعت سعر شحنات خام الشاهين للتحميل في مارس/آذار بفضل تحسن الطلب هذا الشهر وذلك بعدما باعت الخام عند أدنى مستوياته في سنوات الشهر السابق.

وزاد سعر مارس/أبريل بعلاوة 0.88 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، ارتفاعا من خفض فبراير شباط البالغ حوالي 0.90 دولار للبرميل.

وتعززت مؤشرات النفط الخام في الشرق الأوسط في يناير/كانون الثاني مع زيادة طلبيات شركات التكرير تحسبا لزيادة الطلب، في حين أدت التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر أيضا إلى ارتفاع الأسعار على الرغم من عدم وجود مؤشر على تعطل الإمدادات حتى الآن.

وتم تحديد السعر الآجل بعد أن باعت قطر للطاقة أربع شحنات من خام الشاهين للتحميل في مارس/آذار عبر مناقصة شهرية.

واشترت شركات إديميتسو وترافيغورا وجلينكور وشل الشحنات الأربع بسعر يتراوح بين 0.30 و0.90 دولار للبرميل فوق أسعار دبي.

ومن المقرر تحميل الشحنات في الفترات من الأول إلى الثاني من مارس/آذار ومن 16 إلى 17 مارس، ومن 17 إلى 18 مارس، ومن 29 إلى 30 مارس.