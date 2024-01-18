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مصر ومالطا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة

المذكرة تشمل دعم القطاعين العام والخاص في استيعاب كفاءة الطاقة

دبي - العربية.نت
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وقعت مصر ومالطا اليوم الخميس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان إن المذكرة التي وقعها الوزير محمد شاكر في فاليتا بمالطا تتضمن مجالات الكهرباء ومصادر الطاقة وتنويع وأمن الإمداد بالطاقة والاستكشاف في مجال البحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء ودعم القطاعين العام والخاص في استيعاب كفاءة الطاقة وخططها وإجراءاتها.

كما تشمل الربط الكهربائي غير المباشر بين مصر ومالطا، وبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ونقل البيان عن شاكر قوله إن هذا التعاون يأتي وسط تحول سريع يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

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