اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وكالة الطاقة الدولية
شعار وكالة الطاقة الدولية
نفط

"الطاقة الدولية" ترفع توقعاتها للطلب على النفط إلى 1.24مليون برميل يوميا

بزيادة 180 ألف برميل يوميا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 180 ألف برميل يوميا إلى 1.24 مليون برميل يوميا.

وذكرت في تقريرها الشهري أن ارتفاع توقعاتها يعود إلى تقديرات بتحسن الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض الأسعار في الربع الرابع من 2023.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها مستعدة للتعامل بشكل حاسم إذا حدثت اضطرابات في الإمدادات واحتاجت السوق لنفط إضافي، وفق "رويترز".

أسعار النفط ترتفع مع توجيه مزيد من الضربات الأميركية للحوثيين طاقة أسعار النفط أسعار النفط ترتفع مع توجيه مزيد من الضربات الأميركية للحوثيين

أكد المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، أمس الأربعاء، على أن الحواجز التجارية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ الانتقال إلى الطاقة النظيفة في العالم، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية التجارة المنصفة في ظل تنافس قوى العالم على تطوير التكنولوجيا الضرورية لمكافحة التغير المناخي.

وقال بيرول لفرانس برس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إن "الحواجز التجارية يمكن أن تكون عاملا يؤدي إلى تباطؤ الانتقال إلى الطاقة النظيفة حول العالم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط