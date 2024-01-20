"شيفرون" تخطط لبيع أصول إنتاج النفط الصخري في حقل بكندا

كشفت شركة شيفرون الأميركية عن بدء تسويق أصولها الخاصة بإنتاج النفط الصخري في حقل "دوفرناي" في ألبرتا، حيث تقوم شركة النفط الكبرى بتصفية الأصول بعد اتفاقها على شراء شركة هيس.

قال المتحدث باسم الشركة برادن ريدال إن "شيفرون" تخطط للتخلي عن حصتها البالغة 70% في مشروع النفط والغاز الطبيعي في غرب ألبرتا. ولن تتأثر الأصول الأخرى في كندا. ووقعت الشركة صفقة بقيمة 53 مليار دولار للاستحواذ على شركة "هس" في أكتوبر.

وأفاد ريدال: "ستسعى شيفرون إلى التماس ومراجعة طلبات إبداء الاهتمام، لكن لا توجد ضمانات بأي عملية بيع"، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وتُعد "شيفرون" واحدة من أكبر شركات الحفر في حقل "دوفرناي"، الغني بالمكثفات والنفط الخفيف والغاز. وتتطلع الشركة إلى بيع ما يصل إلى 15 مليار دولار من الأصول بحلول نهاية 2028 في محاولة لتحسين محفظتها وتركيز الإنفاق الرأسمالي على المناطق الأكثر إنتاجية، مثل حوض "بيرميان" و"غيانا".

تتطلع الشركة، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، إلى تعزيز أدائها هذا العام بعد أن انخفضت أسعار أسهمها 17% في 2023، وتخلفها عن أداء نظيراتها الكبرى.

وواجهت الشركة العديد من الصعوبات التشغيلية، بدءاً من تعطل مصافي التكرير وانخفاض إنتاج حوض "بيرميان" عن المتوقع، إلى زيادة التكاليف في مشروع "تنغز" الذي تبلغ قيمته 45 مليار دولار في كازاخستان.