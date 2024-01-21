اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بالقرب من إحدى منشآت الطاقة في نيجيريا (رويترز)
بالقرب من إحدى منشآت الطاقة في نيجيريا (رويترز)
طاقة

هيئة نيجيرية تحقق بتسرب نفطي في دلتا النيجر

من خط أنابيب لشركة شل

يناغوا (نيجيريا) - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قالت هيئة لرصد تسرب النفط في نيجيريا وجماعة مدافعة عن البيئة، إن خط أنابيب مملوكا لشركة تابعة لشركة شل في نيجيريا تسرب منه نفط خام في دلتا النيجر.

ويغذي خط أنابيب أوبولو أوجالي في ولاية ريفرز جنوب البلاد خط (ترانس نيجر) الذي يضخ 180 ألف برميل يوميا، وهو أحد خطين لتصدير خام بوني الخفيف. وكان خط الأنابيب قد استأنف العمليات هذا الشهر بعد إغلاقه للصيانة في ديسمبر/كانون الأول.

ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعليق.

لماذا رفعت مخابز مصر أسعار "الخبز السياحي" 33%؟ قصص اقتصادية خاص لماذا رفعت مخابز مصر أسعار "الخبز السياحي" 33%؟

ورصدت جماعات محلية التسرب أول من أمس الجمعة وأبلغت به شركة شل المحدودة لتطوير النفط في نيجيريا والهيئة النيجيرية لرصد التسرب النفطي والاستجابة له.

وذكر أيمي إيكانيم رئيس الهيئة في ولاية ريفرز لرويترز بأن الهيئة تلقت بلاغا عن التسرب وستتوجه إلى الموقع اليوم الأحد لإجراء تحقيق مشترك.

وتواجه شل على مدى سنوات عدة قضايا حول تسرب النفط في دلتا النيجر، وهي منطقة ينتشر فيها التلوث والصراع والفساد، وترتبط هذه المشكلات بقطاع النفط والغاز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد سد النهضة.. ملف خلافي جديد بين مصر وإثيوبيا بعد سد النهضة.. ملف خلافي جديد بين مصر وإثيوبيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط