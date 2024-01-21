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شعار شركة الغاز الروسية نوفاتك (فرانس برس)
شعار شركة الغاز الروسية نوفاتك (فرانس برس)
غاز روسيا

"نوفاتك" الروسية توقف عملياتها في محطة بميناء على بحر البلطيق

بعد اندلاع حريق

دبي - العربية.نت
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قالت شركة نوفاتك الروسية اليوم الأحد، إن العمل توقف مؤقتا في محطة تابعة لها في ميناء مطل على بحر البلطيق بعد اندلاع حريق ذكرت أنه وقع نتيجة "عامل خارجي".

وقال مسؤولون محليون، إن حريقا اندلع في محطة تابعة لشركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، في وقت وردت فيه تقارير عن وقوع انفجارات ورصد طائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة.

وذكرت الشركة في بيان "وفقا لمعلومات أولية، نجم الحريق عن عامل خارجي" دون تقديم مزيد من التفاصيل، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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وأضافت الشركة "توقفت العمليات التكنولوجية في نوفاتك-أوست-لوجا، وتأسس مركز إدارة للعمليات لمعالجة التبعات. تقييم الأضرار سيتم في وقت لاحق".

وبحسب موقع شركة نوفاتك الإلكتروني على الإنترنت، يعالج مجمع أوست-لوجا، الواقع على خليج فنلندا على بعد حوالي 170 كيلومترا غربي سان بطرسبرج، مكثفات الغاز الثابتة وتحويلها إلى نافتا خفيفة وثقيلة ووقود الطائرات وزيت الوقود وزيت الغاز.

وتستخدم المحطة في شحن المنتجات المعالجة إلى الأسواق الدولية.

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