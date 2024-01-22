ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 6.34 مليون برميل في نوفمبر
بزيادة 39 ألف برميل يوميا على أساس شهري
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أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة "جودي" اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 6.336 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني من 6.297 برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة 39 ألف برميل يوميا على أساس شهري.
وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام الصادرات الشهرية إلى جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
جدير بالذكر أن بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، أظهرت تراجع إنتاج السعودية من النفط الخام إلى 8.94 مليون برميل يوميا في أكتوبر، مقارنة بـ 8.98 مليون برميل يوميا في سبتمبر.
أوضحت أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر/تشرين الأول إلى 6.30 مليون برميل يوميا من 5.75 مليون برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول.
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