استمرار تراجع أسعار الغاز الأوروبي رغم الطقس البارد وأزمة البحر الأحمر
أسعار الغاز تراجعت 60% في عام 2023
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تشهد أسعار الغاز في أوروبا تراجعات على الرغم من الطقس البارد وأزمة البحر الأحمر، حيث يتم تداول أسعار الغاز الأوروبي حاليا تحت مستويات 30 يورو للميغاواط ساعة، وهي توازي 10% من الذروة التي سجلتها الأسعار في عام 2022.
وكانت أسعار الغاز تراجعت بنحو 60% في عام 2023، فيما سجلت تراجعات بنسبة 12% منذ بداية العام الجاري.
وتشير التوقعات أن تأثير درجات الحرارة المتجمدة على أرصدة الغاز الأوروبية سيكون محدودا مع بقاء المخزونات ممتلئة أكثر من المعتاد، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تجتاز أوروبا شتاء ثانيا دون الاعتماد الكبير على الغاز الروسي.
يذكر أن الطلب المتزايد على الغاز في التدفئة قد يتزامن مع زيادة استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، وسط توقعات بانخفاض إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.
-
"الحكير" تعلن ترسية مشروع بقيمة 760 مليون ريال على "ألفا"بتوفير خدمات الإعاشة في أحد المجمعات السكنية في نيوم شركات
-
بنوك مصرية خاصة تبدأ مارثون رفع الفائدة حفاظاً على قاعدة عملائهاحسابات التوفير ملاذ البنوك لخفض تكلفة الأموال قصص اقتصادية
-
النفط يواصل خسائره بفعل عوامل اقتصادية غير مواتيةضعف الطلب يتفوق على المخاوف الجيوسياسية طاقة