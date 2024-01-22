توقعات تسجيل إنتاج النفط الأميركي رقما قياسيا في عام 2024

من المتوقع أن يواصل إنتاج النفط الأميركي تحطيم أرقامه القياسية هذا العام بعد إنهاء عام 2023 عند مستوى تاريخي، مما قد يسهل الضغوطات المحتملة، فيما يتعلق بارتفاع الأسعار الذي قد ينشأ عن التوترات في الشرق الأوسط.

شهد الإنتاج الأميركي تحولاً جذرياً بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 62 عاماً في عام 2008، وفقاً لـ "S&P Global Commodity Insights". وبحلول نهاية العام الماضي، كانت الولايات المتحدة تنتج المزيد من النفط أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ، وفقا لمؤشر "ستاندرد آند بورز".

ولا يبدو أن الإنتاج الأميركي يتراجع حيث من المحتمل أن يعود إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، 13.3 مليون برميل يوميًا، خلال الأسبوع المنتهي في 12 يناير بعد انخفاض لفترة وجيزة دون هذا المستوى، وفقًا لأحدث التقديرات من وكالة معلومات الطاقة.

ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون"، مايكل ويرث أن الولايات المتحدة يمكن أن تحطم الأرقام القياسية في عام 2024.

وقال ويرث، في مقابلة مع "CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business" ضمن مؤتمر الطاقة الذي عقده "غولدمان ساكس" في وقت سابق من هذا الشهر: "لن أتفاجأ برؤية 13.5 مليون برميل يوميًا هذا العام أو حتى أكثر قليلاً من ذلك".

ويتوقع المحللون في شركة "Macquarie" أن يختتم إنتاج النفط الخام الأميركي عام 2024 عند 14 مليون برميل يوميًا بعد انخفاض طفيف خلال فصل الشتاء وانتعاش في النصف الثاني من العام.

أضافت كندا والولايات المتحدة مليون ونصف برميل من الإمدادات الجديدة إلى السوق العالمية.

وقال خبير أمن الطاقة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، عدي إيمسيروفيتش، إن خام غرب تكساس الوسيط الذي كان يومًا ما معيارًا إقليميًا مهمًا، يحل محل خام برنت بشكل متزايد باعتباره المؤشر العالمي الرائد.

وتواجه أسعار النفط صعوبة في الارتفاع على الرغم من هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر ووعد أوبك بخفض 2.2 مليون برميل من النفط يوميًا من السوق هذا الربع.