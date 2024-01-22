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أدنوك (أ ف ب) مناسبة
أدنوك (أ ف ب)
أدنوك

مصادر: "أو.إم.في" و"أدنوك" تبحثان بنود اتفاق للشراكة في الكيماويات

"أدنوك" رفعت مخصص الاستثمار في خفض الانبعاثات إلى 23 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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ذكرت مصادر مطلعة أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أو.إم.في النمساوية بصدد استئناف محادثات للاتفاق على الشروط النهائية لشراكة من شأنها إنشاء مجموعة للكيماويات يزيد إجمالي مبيعاتها السنوية على 20 مليار دولار.

وقالت ثلاثة مصادر إن هناك شروطا معلقة لم يتم الاتفاق عليها بعد، وقال اثنان من المصادر الثلاثة إن الشركتين تخططان لاستئناف المحادثات في وقت قريب وربما هذا الأسبوع.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن الجانبين على وشك التوصل إلى اتفاق، وفقا لـ "رويترز".

وذكر مصدر رابع إن الخيارات يمكن أن تشمل الإدراج المزدوج في فيينا والإمارات.

وقال متحدث باسم أو.إم.في إن الجانبين يجريان "مفاوضات مستمرة".

وبشكل منفصل قالت أدنوك، اليوم الاثنين، إنها رفعت المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون إلى 23 مليار دولار (84.4 مليار درهم)، من 15 مليار دولار كانت مستهدفة قبل ذلك.

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