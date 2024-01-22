"طاقة" تبيع حصتها في حقل "أتروش" النفطي بكردستان

أبرمت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" اتفاقا مع شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز" لبيع كامل حصتها في حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان العراق.

وقالت طاقة في بيان لبورصة أبوظبي إنها أبرمت اتفاقات البيع من خلال شركة "طاقة إنترناشيونال بي" في مشيرة إلى أن الصفقة تظل خاضعة للحصول على موافقات "الأطراف الثالثة".



ولم تذكر الشركة قيمة الصفقة أو نسبة ملكيتها في الحقل.

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وتم إبرام الاتفاق من خلال شركة "طاقة إنترناشونال بي" التابعة والمملوكة بالكامل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، بحسب "رويترز".

كانت "طاقة"، أعلنت في وقت سابق من الشهر فوزها ضمن تحالف بعقد لمدة 30 عاماً لإنشاء خزان جعرانة الاستراتيجي المستقل للمياه بمنطقة مكة المكرمة في السعودية بتكلفة 1.5 مليار درهم.

وقالت طاقة في إفصاح إلى بورصة أبوظبي إن الشركة السعودية لشراكات المياه اختارت العرض المقدم من تحالفها الذي يضم معها شركة رؤية العالمية للاستثمار "رؤية للاستثمار" السعودية ومؤسسة "الخليج للاستثمار" الكويتية.