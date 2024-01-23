أوغندا تتفاوض مع شركة إماراتية لتطوير مصفاة نفط بقيمة 4 مليارات دولار

قالت وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية الأوغندية روث نانكابيروا اليوم الثلاثاء إن بلادها تتفاوض مع شركة استثمارية يقودها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في دبي لتطوير مصفاة بقيمة 4 مليارات دولار لتكرير قدر من خامها.

وأنهت أوغندا في يوليو/تموز من العام الماضي المفاوضات مع كونسورتيوم يضم وحدة تابعة لشركة بيكر هيوز الأميركية بسبب عجز الشركة عن توفير التمويل في الوقت المناسب.

وتعول أوغندا على مصفاة النفط التي تبلغ طاقتها 60 ألف برميل يوميا من أجل صناعة الهيدروكربونات الناشئة.

وقالت نانكابيروا في مؤتمر صحفي "تلقينا طلبات اهتمام من عدد من المستثمرين المحتملين وجرى تقييمهم... ثم تم توقيع مذكرة تفاهم في 22 ديسمبر 2023".

وأضافت أن المفاوضات بشأن التفاصيل التجارية الرئيسية بين الحكومة وشركة ألفا إم.بي.إم للاستثمارات ومقرها الإمارات بدأت في 16 يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع أن تكتمل في غضون 3 أشهر.

ويقول الموقع الإلكتروني للشركة الإماراتية إن الشركة يرأسها الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في دبي.

وتتوقع أوغندا البدء في ضخ الخام للأغراض التجارية في 2025 من حقول في حوض ألبرتين في غرب البلاد بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويتم تشغيل الحقول بشكل مشترك بين الحكومة الأوغندية عبر شركة النفط الوطنية الأوغندية التي تديرها الدولة والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك) وتوتال إنرجيز الفرنسية.