تسعير خام دبي لشهر أبريل بدون علاوة عن خام عمان
حددت في مارس علاوة بـ 0.10 دولار للبرميل
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قالت دائرة شؤون النفط في دبي، اليوم الثلاثاء، إن الإمارة حددت فارق السعر الرسمي لخامها لشهر أبريل/نيسان بما يعادل سعر العقود الآجلة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة.
وسيجري تطبيق الفارق السعري على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني لشهر أبريل/نيسان في نهاية فبراير/شباط لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أبريل/نيسان.
كانت دبي حددت الشهر الماضي فارق السعر الرسمي لخامها لشهر مارس/ آذار عند علاوة 0.10 دولار للبرميل فوق سعر العقود الآجلة للخام العماني.
وسيجري تطبيق الفارق السعري على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني لشهر مارس/آذار في نهاية يناير كانون الثاني لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل مارس/ آذار.
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