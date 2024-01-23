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نفط الإمارات (صورة تعبيرية)
نفط الإمارات (صورة تعبيرية)
نفط

تسعير خام دبي لشهر أبريل بدون علاوة عن خام عمان

حددت في مارس علاوة بـ 0.10 دولار للبرميل

سنغافورة - رويترز
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قالت دائرة شؤون النفط في دبي، اليوم الثلاثاء، إن الإمارة حددت فارق السعر الرسمي لخامها لشهر أبريل/نيسان بما يعادل سعر العقود الآجلة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة.

وسيجري تطبيق الفارق السعري على متوسط ​​التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني لشهر أبريل/نيسان في نهاية فبراير/شباط لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أبريل/نيسان.

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كانت دبي حددت الشهر الماضي فارق السعر الرسمي لخامها لشهر مارس/ آذار عند علاوة 0.10 دولار للبرميل فوق سعر العقود الآجلة للخام العماني.

وسيجري تطبيق الفارق السعري على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني لشهر مارس/آذار في نهاية يناير كانون الثاني لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل مارس/ آذار.

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