توقعات بتقلص المعروض من الغاز الطبيعي المسال حتى 2026

توقع منتدى الدول المصدرة للغاز أن تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال تراجعا في العرض حتى العام 2026 مع ارتفاع الطلب 1.6 هذا العام.

وتوقع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد هامل، أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بـ22% حتى العام 2050.

وفي تقريره السنوي، حذر المنتدى العام الماضي من ارتفاع الأسعار الفورية للغاز وتقلبها في أوروبا وآسيا، مشيرا إلى أن المخاوف بشأن أمن الطاقة لها الأسبقية على أهداف التخفيف من تغير المناخ.

كانت وحدة أبحاث تابعة لشركة فيتش سولوشنز قالت الأربعاء الماضي، إن تعليق شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية عبر البحر الأحمر والهجمات التي تستهدف حركة الملاحة فيه لم تؤثر حتى الآن على أسعار الغاز الطبيعي بأوروبا، متوقعة انخفاض الأسعار خلال 2024 نتيجة لضعف العوامل الأساسية.

وتوقعت "بي.إم.آي" في تقرير لها أن يستمر ضعف الطلب على مدار 2024 وهو ما سيقلل، بالتضافر مع استقرار الإمدادات من النرويج وواردات الغاز المسال، الضغوط الصعودية على الأسعار بالسوق خلال الثلاثة إلى ستة أشهر المقبلة.