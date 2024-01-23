زيادة مبيعات أدنوك من زيت الوقود من مصفاة الرويس في يناير

أفادت مصادر تجارية وبيانات لتتبع السفن بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الإماراتية باعت مزيدا من زيت الوقود مباشر التقطير من مصفاة الرويس التابعة لها هذا الشهر عبر عمليات بيع خاصة.

وقالت المصادر إن ارتفاع المبيعات جاء بسبب أعمال صيانة في وحدة تكسير السوائل المبقاة بالحفز في الرويس.

وقالت مصادر بالقطاع إنه يجري تحميل ما لا يقل عن شحنتين من زيت الوقود مباشر التقطير من الرويس هذا الشهر، مقارنة مع الشهر الماضي الذي لم يشهد تحميل أي شحنات، بحسب ما تشير إليه بيانات تتبع السفن من كبلر.

وأظهرت البيانات أنه تم تحميل ما مجموعه 170 ألف طن من زيت الوقود مباشر التقطير من الرويس في يناير/كانون الثاني، مع وصول أحجام تصدير زيت الوقود إلى أعلى مستوياتها في حوالي عام ونصف العام.

وأكد متحدث باسم أدنوك أن أعمال الصيانة التي كان مخططا لها بدأت في مصفاة الرويس لكنه امتنع عن التعليق على الشحنات.

تعالج وحدة تكسير السوائل المبقاة بالحفز التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 127 ألف برميل يوميا زيت الوقود الأولي إلى منتجات عالية القيمة مثل البنزين والديزل.

والوحدة في الجزء الغربي من مصفاة الرويس الذي تبلغ طاقته 835 ألف برميل يوميا.