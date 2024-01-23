وزارة سعودية تستطلع آراء العموم حول لائحة تخصيص الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، طرح لائحة تخصيص الطاقة في السعودية لاستطلاع الآراء، خلال الفترة من 21 يناير إلى 5 فبراير 2024، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتهدف لائحة التخصيص هذه إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام إمدادات الطاقة؛ لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتتيح منصة استطلاع للعموم وللقطاع الخاص وللجهات الحكومية إبداء مرئياتهم على مشروعات الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية.