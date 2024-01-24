العراق يصادق على إنشاء منصة غاز في ميناء الفاو

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية صادقت على توصيات إنشاء منصة ثابتة لواردات الغاز في ميناء الفاو الكبير جنوبي محافظة البصرة.

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وجاء في البيان أن المنصة ستكون الأولى من نوعها في القطاع الوطني للنفط والغاز والبنى التحتية المتعلقة به.

كانت وزارة النفط العراقية قالت الأسبوع الماضي إن شركة مصافي الشمال تقترب من الانتهاء من إعادة تأهيل مصفاة الشمال في بيجي بمحافظة صلاح الدين التي تبلغ طاقتها التكريرية 150 ألف برميل يوميا، متوقعة إعادة تشغيلها قريبا.

وقال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية حامد يونس، إن الشركة تضع اللمسات النهائية لإنجاز مشروع إعادة تأهيل المصفاة التي تعرضت للتخريب والدمار بنسبة تصل إلى 90%.

وأشار يونس إلى أن المصفاة تسهم في تغطية جزء مهم من الاحتياجات المحلية للمواطنين والمنشآت الصناعية ومحطات الكهرباء.