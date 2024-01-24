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وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي
وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي
اقتصاد المغرب

المغرب: استثمرنا 6 مليارات دولار في مشاريع الطاقة المتجددة

منذ انطلاقة الاستراتيجية الطاقية الوطنية في سنة 2009

دبي - العربية.نت
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قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي؛ إن بلادها راكمت قدرة إجمالية من الطاقات المتجددة بلغت 4.6 غيغاواط، منها الطاقة الشمسية التي توفر 852 ميغاواط باستثمار 30 مليار درهم (3 مليارات دولار).

وأضافت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين التي انعقدت أمس الثلاثاء، أن المغرب استثمر ما يقارب 60 مليار درهم (6 مليارات دولار) في مشاريع الطاقات المتجددة منذ انطلاقة الاستراتيجية الطاقية الوطنية في سنة 2009.

وذكرت الوزيرة بنعلي، أنه تم تطوير أكثر من 50% من مشاريع الطاقة الريحية من طرف القطاع الخاص.

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وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه بالتعاون مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية بـ9.6 غيغاواط الى حدود 2027 باستثمار 75 مليار درهم (7.6 مليار دولار).

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