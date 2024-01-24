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خزانات نفط في اليابان
خزانات نفط في اليابان
اقتصاد اليابان

تراجع واردات اليابان من الخام في ديسمبر 5.2%

الأول مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق

طوكيو - رويترز
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قالت وزارة المالية اليابانية، اليوم الأربعاء، إن واردات اليابان من النفط الخام التي تم تخليصها جمركيا انخفضت 5.2% في ديسمبر كانون الأول مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وأظهرت بيانات أولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت 2.87 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 6.496 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 7.2% عن العام السابق.

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وأظهرت البيانات أن واردات الفحم الحراري لتوليد الطاقة انخفضت 8.1% في ديسمبر/كانون الأول إلى 9.743 مليون طن.

يشار إلى أن البنك المركزي الياباني أعلن أمس الإبقاء على سياسته النقدية المتساهلة من دون تغيير، مثبتا الفائدة عند "سالب 0.1%".

بينما عدل البنك توقعاته الاقتصادية إذ لم يقدم أي تلميحات واضحة بشأن توقيت النهاية المحتملة لأسعار الفائدة السلبية.

وخفض بنك اليابان توقعات التضخم للسنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان 2024 إلى 2.4% من 2.8%.

وهو ما يشير إلى أن معدلات التضخم ستظل أعلى من مستهدف المركزي عند 2% لبعض الوقت، كما هو الحال منذ أبريل 2022.

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