شركات بناء السفن الكورية تسيطر على سوق ناقلات الأمونيا

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن ناقلات الأمونيا ذات القيمة المضافة العالية ظهرت كسوق جديدة لشركات بناء السفن الكورية الجنوبية، وسط الارتفاع الأخير في الطلبيات العالمية بما يتماشى مع اتجاه التخلص من الكربون.

حصلت شركة "إتش دي كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية" وشركتان متنافستان أصغر على جميع الطلبات العالمية الخمسة عشر لناقلات الأمونيا الكبيرة جدًا حتى الآن هذا العام، وفقًا لبيانات شركة كلاركسون لخدمات البحث باحثة السوق العالمية.

فازت "إتش دي كوريا" بطلبات لبناء 11 ناقلة للأمونيا، وحصلت "هانهوا أوشن" المعروفة سابقا باسم دايو لبناء السفن والهندسة البحرية بطلبين. كما حصلت شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة، ذراع بناء السفن لمجموعة سامسونغ، أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية، على طلبات بناء ناقلتين للأمونيا، وفق وكالة "يونهاب للأنباء".

وقال مراقبو الصناعة إن الطلبيات العالمية على ناقلات الأمونيا تكتسب المزيد من الزخم هذا العام، بالنظر إلى أرقام العام الماضي.

وشهد العام الماضي بأكمله 21 طلبا لبناء ناقلات الأمونيا، وحصلت الشركات الكورية الثلاث على 15 منها، واستحوذت الشركات الصينية على باقي الطلبات.

فحصلت إتش دي كوريا لبناء السفن على 8 طلبات وتلتها هانهوا أوشن بخمس طلبات وسامسونغ للصناعات الثقيلة بطلبين.

وقال المحللون إن ناقلات الأمونيا تعمل كقطاع سوقة متخصصة جديدة لشركات بناء السفن الكورية الجنوبية، إلى جانب ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والتي تمثل أكثر من 80% من الطلبيات العالمية.

يُنظر إلى هيمنة أحواض بناء السفن الكورية الجنوبية على السوق العالمية لناقلات الأمونيا على نطاق واسع بشكل إيجابي بالنسبة للشركات، حيث من المتوقع أن تنخفض الطلبيات العالمية على ناقلات الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد هذا العام.

ويتوقع مراقبو السوق أن تصل الطلبيات العالمية على ناقلات الأمونيا إلى 200 طلبا بحلول عام 2035 في ضوء المسافة الطويلة بين الدول الموردة للهيدروجين، وهي أستراليا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والدول المشترية في شمال شرقي آسيا وأوروبا.