قطر تؤجل شحنات غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بسبب صراع البحر الأحمر
تحويل مسار 6 شحنات متجهة إلى أوروبا نحو طريق رأس الرجاء الصالح
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ذكرت بلومبرغ نيوز، اليوم الأربعاء، أن قطر تؤجل بعض الشحنات إلى أوروبا بسبب الصراع في البحر الأحمر الذي يؤدي إلى زيادة فترات النقل.
ونقل التقرير عن تجار مطلعين على الأمر قولهم، إن قطر أبلغت بعض المشترين الأوروبيين بالتأخير وإعادة جدولة الشحنات.
وأضاف التقرير أن التجار قالوا إن قطر تعدل وتعيد ترتيب الإمدادات العالمية للوفاء بالالتزامات التعاقدية وتحول عمليات التسليم من أماكن أخرى وتبادل بشحنات متاحة بالقرب من أوروبا، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وأشار التقرير، وفقا لبيانات تتبع سفن جمعتها بلومبرغ، إلى أن قطر حولت مسار ما لا يقل عن 6 شحنات متجهة إلى أوروبا إلى طريق رأس الرجاء الصالح منذ 15 يناير/كانون الثاني بدلا من المسار الأقصر عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وقال التقرير إن قطر لم تخفض صادراتها على الرغم من أن بعض الشحنات تستغرق وقتا أطول للوصول إلى وجهاتها.
-
"مبادلة" الإماراتية تسعى إلى زيادة انكشافها على آسيا بمقدار الضعفلتمثل 25% من إجمالي الأصول التي تديرها بحلول 2030 شركات
-
تذبذب أسعار النفط بسبب مخاوف ضعف الطلب وارتفاع الدولارتراجع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 6.67 مليون برميل في أسبوع طاقة
-
الشلل يصيب حركة السكك الحديد في ألمانيا بعد إضراب السائقينبدأ سائقو القطارات إضرابا لمدة 6 أيام اقتصاد