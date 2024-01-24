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شعار شركة الغاز الروسية نوفاتك (فرانس برس)
شعار شركة الغاز الروسية نوفاتك (فرانس برس)
غاز روسيا

نوفاتك الروسية تستأنف تحميل الوقود من محطة بميناء على بحر البلطيق

كانت المحطة تعرضت للضرر في هجوم يُشتبه أنه نُفذ بواسطة طائرة مسيرة

موسكو - رويترز
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أفادت مصادر نفطية ومجموعة بورصات لندن بأن شركة نوفاتك الروسية للطاقة استأنفت اليوم الأربعاء تحميل الوقود من محطة أوست-لوغا المطلة على بحر البلطيق والتي تعرضت للضرر في هجوم يُشتبه أنه نُفذ بواسطة طائرة مسيرة.

وأدى الهجوم والحريق الناجم عنه إلى تعطيل صادرات الوقود الروسية وزاد من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة التي تعاني بالفعل من توترات جيوسياسية وتوتر في منطقة البحر الأحمر، وهي إحدى البوابات الرئيسية لصادرات النفط العالمية.

ووفقا للبيانات الواردة، يجري حاليا تحميل الناقلتين مينرفا جولي وكريستال أركتيك بالوقود.

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ولم تستجب نوفاتك على الفور لطلب للتعقيب.

وقالت نوفاتك يوم الأحد إنها اضطرت إلى تعليق بعض العمليات في المحطة الكبيرة لتصدير الوقود على بحر البلطيق و"العمليات التكنولوجية" في مجمع قريب لإنتاج الوقود بعد نشوب حريق بسبب ما قالت وسائل إعلام أوكرانية إنه هجوم بطائرة مسيرة.

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