"الطاقة الدولية" تتوقع نمو الطلب العالمي على الكهرباء بـ 3.4% سنوياً

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء خلال السنوات الثلاث القادمة بمعدل يبلغ في المتوسط 3.4% سنويا حتى عام 2026 بفضل تحسن الآفاق الاقتصادية، مما سيسهم في نمو أسرع للطلب في الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن الطلب العالمي على الكهرباء نما بمعدل 2.2% في عام 2023، متراجعا من 2.4% في 2022، مشيرة إلى أن تراجع استهلاك الكهرباء في الاقتصادات المتقدمة حدا من نمو الطلب على الطاقة العام الماضي.

وأوضحت أن الطلب على الكهرباء لا سيما في الاقتصادات المتقدمة والصين على وجه الخصوص سيتلقى دعما من التحول الجاري لاستخدام الكهرباء في القطاع السكني والنقل، إضافة إلى توسع ملحوظ في قطاع مراكز البيانات، "وكالة أنباء العالم العربي".

وقالت إن من المنتظر أن يأتي حوالي 85% من الطلب الإضافي على الكهرباء حتى 2026 من خارج الاقتصادات المتقدمة، مع مساهمة الصين بدرجة كبيرة حتى في ظل التغيرات الهيكلية الجارية لاقتصادها.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن توفر مصادر الطاقة المتجددة أكثر من ثلث الطاقة الكهربائية المولدة عالميا بحلول مطلع عام 2025 لتتخطى بذلك الفحم.

وقالت إن من المتوقع أن ترتفع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 30% في 2023 إلى 37% في 2026، مدعومة بشكل كبير بالتوسع في الألواح الشمسية الكهروضوئية الأقل تكلفة.

وأضافت أن من المتوقع أن يحل النمو السريع للطاقة المتجددة، بدعم من تزايد توليد الكهرباء من الطاقة النووية، محل توليد الطاقة بالفحم على مستوى العالم، والذي من المتوقع أن يتراجع بمعدل 1.7% في المتوسط سنويا حتى عام 2026.

وتوقعت أن يرتفع توليد الطاقة بالغاز الطبيعي بشكل طفيف خلال الفترة المذكورة.

كما تتوقع الوكالة تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء عالميا بأكثر من 2% في 2024 بعد أن زادت 1% في 2023، على أن يتبع ذلك انخفاضات بسيطة في عامي 2025 و2026.

وقالت إن النمو القوي لتوليد الطاقة بالفحم في 2023، لا سيما في الصين والهند في خضم تراجع إنتاج الطاقة من الموارد المائية، كان المسؤول عن تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من قطاع الكهرباء على مستوى العالم.