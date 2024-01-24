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نفط

"الطاقة الدولية" تقدّم موعد نشر توقعاتها للطلب على النفط في 2025

الوكالة رفعت توقعاتها للطلب على النفط في 2024 إلى 1.24 مليون برميل يومياً

لندن - رويترز
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قالت وكالة الطاقة الدولية لرويترز، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم تقديم موعد نشر توقعاتها الأولى للطلب على النفط في 2025 إلى أبريل/نيسان قبل شهرين أو ثلاثة من موعده المعتاد، بعدما قدّمت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" نشر توقعاتها 6 أشهر.

وتحظى توقعات "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية لحجم الطلب على النفط بمتابعة وثيقة، إذ بإمكان تقاريرهما الشهرية تحريك أسعار النفط وتقديم رؤى عن الافتراضات المحيطة بسياسة أوبك للإمدادات.

وذكرت توريل بوزوني من وكالة الطاقة الدولية لرويترز في رد على أسئلة "نعتزم نشر توقعات 2025 في أبريل على خلاف يونيو/يوليو كالسابق".

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وأضافت "سبب هذا هو أننا سننشر التوقعات على المدى المتوسط في يونيو، لذلك قدّمنا الموعد لتفادي التداخل وللحصول على أول رؤية مفصلة عن 2025 قبل التطلع إلى 2030".

وفي 18 يناير الجاري، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 180 ألف برميل يوميا إلى 1.24 مليون برميل يوميا.

وذكرت في تقريرها الشهري أن ارتفاع توقعاتها يعود إلى تقديرات بتحسن الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض الأسعار في الربع الرابع من 2023.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها مستعدة للتعامل بشكل حاسم إذا حدثت اضطرابات في الإمدادات واحتاجت السوق لنفط إضافي، وفق "رويترز".

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