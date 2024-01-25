انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 17.5% حتى نهاية نوفمبر

تراجعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 17.5% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي إلى 2.72 مليار دينار (3.8 مليار دولار) مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من 2022 نحو 3.3 مليار دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.