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حقل نفط (istock)
حقل نفط (istock)
أسعار النفط

النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بفضل بيانات اقتصادية إيجابية

خام برنت يتجه لإنهاء الأسبوع مرتفعا 4.5%

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة لكنها تتجه لإغلاق الأسبوع على ارتفاع بفضل بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والصين وتراجع مخزونات الخام الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.39% إلى 82.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت غرينتش، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.5% إلى 76.95 دولار.

ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعا 4.5% في حين يتجه الخام القياسي الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8%. ويتجه الخامان للصعود للأسبوع الثاني على التوالي، وفقا لـ "رويترز".

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وقالت مصادر إن مسؤولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في كبح هجمات الحوثيين المتحالفين مع طهران على السفن في البحر الأحمر وإلا فإن العلاقات التجارية مع بكين ستتعرض لأضرار، وهو ما مثّل خطوة ساعدت في تهدئة المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات.

وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكبر من المتوقع إلى جانب بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 9.2 مليون برميل بعد أن أثر الطقس الشتوي على إنتاج الخام.

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بأكثر من المتوقع في الربع الرابع، كما أعلنت الصين خفضا كبيرا في متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بهدف تحفيز النمو.

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