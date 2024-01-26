نفط
دانة غاز: طائرة مسيرة قصفت خزانا للسوائل في منشأة بكردستان العراق
أكدت أنه تم تعليق الإنتاج مؤقتا حتى تم إخماد الحريق
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قالت شركة دانة غاز، إن خزاناً للسوائل في منشأة خور مور في كردستان العراق تعرض للقصف بطائرة مسيرة فيما يبدو أمس الخميس.
وأضافت الشركة اليوم الجمعة، أنه تم تعليق الإنتاج مؤقتا حتى تم إخماد الحريق ولا إصابات.
وتابعت: "يتخذ موظفو العمليات جميع التدابير اللازمة لاستئناف العمليات في أقرب وقت ممكن، وهو أمر متوقع قريبا"، وفقا لـ "رويترز".
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