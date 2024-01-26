مصادر تستبعد اتخاذ "أوبك+" قرارات بشأن الإنتاج في اجتماع أول فبراير

قالت مصادر من "أوبك+" إن من المرجح أن يقرر التحالف مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل/نيسان والشهور التالية في الأسابيع المقبلة.

وأضافت المصادر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الخميس المقبل سيعقد في وقت سيكون من السابق لأوانه فيه اتخاذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج.

وسيجتمع وزراء بارزون من تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت.

ومن حق اللجنة الدعوة لاجتماع "أوبك+" بكامل أعضائه أو تقديم توصيات بشأن السياسة الإنتاجية.

جدير بالذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، تمسكت بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في عام 2024، فيما قالت إن عام 2025 سيشهد زيادة "قوية" في استخدام النفط، بقيادة الصين والشرق الأوسط، في وقت أبكر من المعتاد.

وقال التقرير الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.85 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وبالنسبة لعام 2024، تتوقع "أوبك" نموًا في الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا من دون تغيير عن الشهر الماضي.

وتتوقع أوبك باستمرار نموا أقوى للطلب على النفط في 2024 من الآخرين، مثل وكالة الطاقة الدولية.