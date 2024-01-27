أسعار النفط تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر بدعم الاقتصاد الأميركي
الأسعار وصلت لأعلى مستوى في شهرين
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ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي في جلسة الجمعة لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين بعدما عزز النمو الاقتصادي الأميركي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية التوقعات بزيادة الطلب.
كما ساهم التوتر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار أو 1.36% إلى 83.55 دولار للبرميل عند التسوية مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا أو 0.84% إلى 78.01 دولار إلى أعلى مستوياته عند التسوية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق "رويترز".
وحقق الخامان مكاسب أسبوعية أكثر من 6%، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر/ تشرين الأول بعد بداية الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة نفذت عملية استهدفت ناقلة نفط في خليج عدن، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها، مما يزيد من مخاوف اضطراب الإمدادات.
وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكبر من المتوقع ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.
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