"غازبروم" الروسية: لا نرى ضرورة لتخفيضات إضافية من "أوبك+"
الشركة تعتزم زيادة معدلات تكرير النفط هذا العام
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قال ألكسندر ديوكوف، رئيس شركة غازبروم نفط الروسية الكبرى، اليوم السبت، إنه لا يرى ضرورة لتخفيضات إضافية في إمدادات النفط من تحالف أوبك+ الذي يضم كبار منتجي النفط.
وأضاف ديوكوف أن الشركة تعتزم زيادة معدلات تكرير النفط وإنتاج المواد الهيدروكربونية هذا العام، من دون تقديم أرقام.
وذكر أن استثمارات غازبروم نفط من المتوقع أن تظل من دون تغيير هذا العام.
وأوضح أن سوق النفط العالمية سجلت فائضا طفيفا، متوقعا أن يحقق خفض الإمدادات الذي تنفذه مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، اعتبارا من بداية يناير/ كانون الثاني الحالي التوازن في السوق.
وأقرت "أوبك+" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خفضا طوعيا للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتقود السعودية الخفض بنحو مليون برميل يوميا.
ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك+ اجتماعا يوم الخميس المقبل. ورجحت مصادر بالمنظمة أن تقرر اللجنة مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل/ نيسان والشهور التالية خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، إن الإمدادات المتوقعة خلال 2024 تبدو في حالة جيدة مع الأخذ في الاعتبار الصراع في الشرق الأوسط والمخاوف التي يثيرها بشأن الإمدادات.
وذكرت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول المستهلكة للنفط، أنه من المرجح أن تسجل سوق النفط فائضا في الإمدادات إن انتهت تخفيضات الإنتاج من "أوبك+" بحلول الربع الثاني من العام كما هو مقرر.
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