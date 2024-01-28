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نفط وغاز

أزمة البحر الأحمر ترفع تكاليف ناقلات النفط إلى أكثر من 100 ألف دولار يوميا

تكلفة شحن النفط المكرر من الشرق الأوسط إلى اليابان ارتفعت بنسبة 3%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت تكاليف ناقلات النفط إلى أكثر من 100 ألف دولار لليوم الواحد، وسط استمرار أزمة البحر الأحمر وتأثر عمليات الشحن.

وزادت تكلفة شحن النفط المكرر من الشرق الأوسط إلى اليابان بنسبة 3% لتصل إلى 101 ألف دولار يوميا، وفقا لبيانات من بورصة Baltic في لندن.

وأصبحت تكاليف مسار ناقلات النفط الذي يتجنب البحر الأحمر الأعلى منذ عام 2020 خلال جائحة كورونا.

"البحر الأحمر الدولية" تستخدم الوقود المستدام لمركبات سلسلة التوريد التابعة لها شركات "البحر الأحمر الدولية" تستخدم الوقود المستدام لمركبات سلسلة التوريد التابعة لها

قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال – " S&P"، إن اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر نتيجة التوترات الجيوسياسية القائمة في منطقة الشرق الأوسط تؤثر سلبا على تدفقات التجارة العالمية.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أن قدرا كبيرا من حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس في المعتاد يعيد توجيه مساره حول رأس الرجاء الصالح، ومن بين ذلك شحنات غاز مسال وصادرات نفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، على الأخص من قطر تتجه إلى أوروبا شمالا.

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