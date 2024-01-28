اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا (تعبيرية - istock)
إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا (تعبيرية - istock)
غاز روسيا

روسيا تبدي استعدادها لبحث إمدادات الغاز مع الاتحاد الأوروبي

قبل انتهاء اتفاق مع أوكرانيا لنقل الغاز في أواخر 2024

موسكو – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

نقلت وكالات أنباء يوم السبت عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء روسيا قوله، إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي قبل انتهاء اتفاق مع أوكرانيا لنقل الغاز في أواخر 2024.

وبموجب اتفاق مدته خمس سنوات أبرمته موسكو مع كييف في 2019، تصدّر روسيا الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مقابل رسوم استخدام شبكة خطوط أنابيب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله "إذا رغب الطرف الآخر وهو الاتحاد الأوروبي، فنحن مستعدون للمناقشات. حتى الآن، لا نرى أي رغبة في هذا".

وأحجم مسؤول بالاتحاد الأوروبي أمس الجمعة عن التكهن بشأن فرص تمديد اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد 2024، لكنه قال إن التكتل يقيّم جميع الاحتمالات والاستعداد لها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة جوع في غزة.. تدافع على أكياس الطحين أزمة جوع في غزة.. تدافع على أكياس الطحين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط