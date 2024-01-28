سهم وارين بافيت "المفضل" بين المرشحين للاستفادة من ارتفاعات النفط

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي في جلسة الجمعة لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين بعدما عزز النمو الاقتصادي الأميركي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية التوقعات بزيادة الطلب.

كما ساهم التوتر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 78.01 دولار للبرميل. وبحسب مات مالي من شركة "ميلر تاباك"، في مقابلة مع "CNBC الأميركية" اطلعت عليه "العربية Business" فإن تخطي العقود الآجلة فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم - البالغ 77.64 دولار أميركي - يجب أن يؤكد أن أسعار النفط الخام قد أحدثت تغييرًا ملموسًا في الاتجاه الصعودي.

الاختبار الرئيسي هذا الأسبوع

وقال مالي إن قطاع الطاقة كان متخلفا عن أسعار النفط على مدى الأسابيع الأربعة إلى الستة الماضية، والتأكيد الآن على أن النفط الخام يتحول إلى الاتجاه الصعودي من شأنه أن يساعد الأسهم على "اللحاق". وقال الاستراتيجي إن الاختبار الرئيسي سيكون ما إذا كان خام غرب تكساس الوسيط سيظل خلال الأسبوع الجديد فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم والذي كان بمثابة مستوى "مقاومة".

على العكس من ذلك، أشار مالي إلى أنه من المهم أيضًا مراقبة المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع البالغ 71.58 دولار للبرميل للخام الأميركي كمستوى دعم للأسعار.

"إذا تراجع النفط الخام مرة أخرى، وانخفض إلى ما دون هذا المستوى - فهذا سيخبرك بأنني مخطئ."

وقال مالي إن شركتي "Occidental Petroleum" و"Diamondback Energy"، على وجه الخصوص، قد تكونان على استعداد للانتعاش لأنهما مرتبطتان بشكل كبير بسعر النفط. وانخفض سهم "أوكسيدنتال" بنسبة 2.2% هذا العام بينما ارتفع سهم "دايموندباك" بأقل من 1%. ارتفع صندوق النفط المتداول في الولايات المتحدة، وهو بديل جيد للنفط الخام، بنسبة 10% تقريبًا في عام 2024.

وقال مالي إن "أوكسيدنتال" قد تعود إلى أعلى مستوياتها لعام 2022 والتي تتراوح بين 75 و80 دولارا. وهذا يعني ارتفاعًا يصل إلى 37% عن إغلاق السهم خلال جلسة يوم الجمعة عند 58.40 دولار.

المفضلة لـ"وارن بافيت"

وأشار مالي أيضًا إلى أن شركة "أوكسيدنتال" هي المفضلة لدى وارن بافيت حيث زادت "بيركشاير هاثاواي" حصتها في الشركة إلى 34% بنهاية 2023 من نحو 21% بنهاية 2022.

وقال مالي عن بافيت: "إنه ليس رجلاً كبيراً حريصاً على الاستفادة من النفوذ". "وهذا يخبرني أنه إذا كان يشتري سهمًا مرتبطًا بشكل كبير بسعر النفط، فإنه يعتقد أن أسعار النفط ترتفع".

وقال مالي إن "Diamondback" قد يصل إلى 170 دولارًا، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 9% عن إغلاق يوم الجمعة عند 156.24 دولار.

يمتلك حوالي 58% من محللي وول ستريت أسهمًا في شركة Occidental، بينما يقوم 38% منهم بتقييم السهم عند الشراء، مع سعر مستهدف متفق عليه يبلغ 67 دولارًا، وفقًا لـ FactSet.

تعتبر وول ستريت أكثر تفاؤلاً بشأن Diamondback، حيث أعطى 82% من المحللين تصنيف للسهم عند الشراء ومتوسط سعر مستهدف يبلغ 178 دولارًا.