مصادر: "أوبك+" بحاجة لمزيد من الوقت لتقييم أثر تخفيضات يناير

قالت مصادر من تحالف "أوبك+" إن الدول الأعضاء بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم آثار الخفض الأخير للإنتاج بواقع 900 ألف برميل يوميا والذي بدأ في الأول من يناير الماضي، ويستمر حتى نهاية الربع الأول من هذا العام.

ولذلك استبعدت المصادر أن يتم اتخاذ قرار بتغيير الإنتاج في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية في "أوبك+" يوم الخميس المقبل، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

كان الاجتماع الأخير لـ"أوبك+" في نهاية نوفمبر الماضي، قد مدد تخفيضات طوعية كانت قائمة من قبل السعودية إلى جانب تقليص إضافي في صادرات روسيا وتغيير حصص بعض الدول الإفريقية ليصبح إجمالي التخفيض حتى نهاية الربع الأول 2.2 مليون برميل يوميا.

وقال ألكسندر ديوكوف، رئيس شركة غازبروم نفط الروسية الكبرى، يوم السبت، إنه لا يرى ضرورة لتخفيضات إضافية في إمدادات النفط من تحالف أوبك+ الذي يضم كبار منتجي النفط.

وأوضح أن سوق النفط العالمية سجلت فائضا طفيفا، متوقعا أن يحقق خفض الإمدادات الذي تنفذه مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، اعتبارا من بداية يناير/ كانون الثاني الحالي التوازن في السوق.