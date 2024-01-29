اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اجتماع وزير الطاقة السعودي مع نظيره الكيني
اجتماع وزير الطاقة السعودي مع نظيره الكيني
السعودية

السعودية وكينيا تبحثان فرص التعاون في مجالات الطاقة

مناقشة تبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة بين البلدين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قالت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بحث مع نظيره في جمهورية كينيا ديفيد تشيرشر، التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الجانبين ناقشا أيضا تبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

وجرى خلال اللقاء- الذي عقد في الرياض- مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، ومن ذلك مبادرة "تمكين إفريقيا"، التي أطلقتها المملكة خلال استضافتها لأسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، وتهدف لتوفير حلول نظيفة للوصول للغذاء "إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استهداف الحوثيين للسفن يعيد نشاط القراصنة الصوماليين في المحيط الهندي استهداف الحوثيين للسفن يعيد نشاط القراصنة الصوماليين في المحيط الهندي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط