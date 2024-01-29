السعودية وكينيا تبحثان فرص التعاون في مجالات الطاقة

قالت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بحث مع نظيره في جمهورية كينيا ديفيد تشيرشر، التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الجانبين ناقشا أيضا تبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

وجرى خلال اللقاء- الذي عقد في الرياض- مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، ومن ذلك مبادرة "تمكين إفريقيا"، التي أطلقتها المملكة خلال استضافتها لأسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، وتهدف لتوفير حلول نظيفة للوصول للغذاء "إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر".