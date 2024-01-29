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قطر للطاقة
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نفط وغاز

قطر للطاقة وإكسليريت إنرجي توقعان اتفاقاً لتوريد الغاز الطبيعي المسال لبنغلادش

لمدة 15 عاماً

دبي - رويترز
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وقعت شركة قطر للطاقة وشركة إكسليريت إنرجي التي مقرها الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، اتفاقا مدته 15 عاما لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لتسليمها إلى وحدات تخزين وإعادة تغويز عائمة في بنغلادش اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2026.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة قطر للطاقة أن الهجمات في منطقة البحر الأحمر قد تؤثر على جدولة شحنات الغاز الطبيعي المسال لأنها قد تسلك طرقاً بديلة.

وأكدت الشركة أن إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال مستمر دون انقطاع مشدّدةً على التزامها بضمان الإمدادات.

وتأتي الصين واليابان وكوريا الجنوبية في مقدمة الأسواق الرئيسية للغاز القطري، لكن الدول الأوروبية بدأت بطلب الغاز القطري بشكل متزايد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية منذ نحو عامين.

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