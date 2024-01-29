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براميل نفط
براميل نفط
الشرق الأوسط

مؤسسات مالية تتوقع زيادة أسعار النفط مع تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية

"فاندا إنسايتس": أي ضربة مباشرة لشحنة نفط ستصعد بالأسعار فوق 90 دولارا

دبي - العربية.نت
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توقعت مؤسسات مالية وشركات طاقة ارتفاع أسعار النفط العالمية على وقع تزايد الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

وقال "مازهو بنك -Mizuho Bank"إنه على الرغم من تراجع الطلب على النفط، إلا أن التوترات الجيوسياسية تهدد بارتفاع الأسعار.

أما مجموعة "رابيدان إنرجي -Rapidan Energy" فاعتبرت أن الهجوم على القوات الأميركية في الأردن قد يتسبب في رفع أسعار النفط بدولارين لكل برميل.

وتوقعت "فاندا إنسايتس -Vanda Insights" أن أي ضربة مباشرة على شحنة نفط في الشرق الأوسط أو بنية تحتية لإنتاج النفط قد تؤدي إلى وصول خام برنت إلى 90 دولارا.

وأشارت " إس كي إنوفيشن -SK Innovation"إلى أن استهداف الحوثيين لناقلات النفط سيرتفع تكاليف الشحن والتأمين.

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