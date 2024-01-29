مؤسسات مالية تتوقع زيادة أسعار النفط مع تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية

توقعت مؤسسات مالية وشركات طاقة ارتفاع أسعار النفط العالمية على وقع تزايد الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

وقال "مازهو بنك -Mizuho Bank"إنه على الرغم من تراجع الطلب على النفط، إلا أن التوترات الجيوسياسية تهدد بارتفاع الأسعار.

أما مجموعة "رابيدان إنرجي -Rapidan Energy" فاعتبرت أن الهجوم على القوات الأميركية في الأردن قد يتسبب في رفع أسعار النفط بدولارين لكل برميل.

وتوقعت "فاندا إنسايتس -Vanda Insights" أن أي ضربة مباشرة على شحنة نفط في الشرق الأوسط أو بنية تحتية لإنتاج النفط قد تؤدي إلى وصول خام برنت إلى 90 دولارا.

وأشارت " إس كي إنوفيشن -SK Innovation"إلى أن استهداف الحوثيين لناقلات النفط سيرتفع تكاليف الشحن والتأمين.