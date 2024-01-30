المغرب يشارك مع "ناريفا" و"جي.إي فيرنوفا" في مشروع للهيدروجين الأخضر

وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء في المغرب اليوم الثلاثاء اتفاقا مع شركتي الطاقة المتجددة ناريفا وجي.إي فيرنوفا لإجراء دراسة جدوى لاستبدال الوقود بالهيدروجين الأخضر لتشغيل محطة للكهرباء بقدرة 99 ميغاواط.

والمحطة كائنة في مدينة العيون، وهي أكبر مدينة في الصحراء الغربية التي يعدها المغرب ضمن أراضيه لكن تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى إقامة دولتها الخاصة هناك.

وقال المكتب والشركتان في بيان مشترك "ستساعد جي.إي فيرنوفا محطة توليد الكهرباء في العيون على توصيل الكهرباء المولدة باستخدام هيدروجين أخضر بنسبة 100% منتج في مزرعة رياح ناريفا في العيون لدعم زيادة المغرب حصة الطاقة المتجددة المثبتة من 40% حاليا إلى 52% بحلول 2030".

تعد الحكومة المغربية منذ شهور استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر لجذب مستثمرين، إذ تسعى للاستفادة من وفرة الرياح وأشعة الشمس.

وفيما يتعلق بالإنتاج الفعلي، فإن نحو 70% من الكهرباء في المغرب يتم توليدها من الفحم، فيما شكلت حصة الطاقة المتجددة 20% العام الماضي وفق الأرقام الرسمية.

وجي.إي فيرنوفا هي فرع من شركة جنرال إلكتريك، في حين أن ناريفا جزء من شركة المدى القابضة المغربية المملوكة للأسرة الحاكمة في المغرب.

وستستمر الدراسة لعامين. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للاتفاق.