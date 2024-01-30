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جي بي مورغان
جي بي مورغان
الشرق الأوسط

جي بي مورغان: الصراع في الشرق الأوسط يشكل خطرا متزايدا على أسواق الطاقة

أكد أن هجمات الطائرات المسيرة ستؤدي إلى انخفاض سعة التكرير والتصدير في روسيا

دبي - العربية.نت
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قال بنك جي بي مورغان اليوم الثلاثاء إن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يشكل خطرا متزايدا على أسواق الطاقة.

وأضاف البنك في مذكرة أن هجمات الطائرات المسيرة ستؤدي على الأرجح إلى انخفاض سعة التكرير والتصدير في روسيا وتُزيد من حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمية، ما سيؤثر في الغالب على أسواق المنتجات النفطية وليس الخام.

وقال ميخائيل يفراييف حاكم منطقة ياروسلافل في روسيا إن مصفاة النفط في المدينة تعمل بشكل طبيعي بعد محاولة استهدافها بطائرة مسيرة أمس الاثنين.

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