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الطاقة المتجددة

شراكة استراتيجية بين مصدر الإماراتية وشركة شحن فرنسية لتزويد سفنها بوقود أخضر

مصدر تسعى لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، اليوم الثلاثاء، توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة سي.إم.ايه – سي.جي.إم الفرنسية العاملة في مجال الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجيستية لتزويد سفنها بوقود النقل البحري الأخضر.

وقالت الشركة العاملة في الطاقة المتجددة في بيان اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه، إن الشراكة ستبحث فرص دخول الشركتين في عقود طويلة الأجل لتوفير وتوريد الوقود البحري الأخضر من المواقع المختلفة للتزود بالوقود، إلى الأسطول ثنائي الوقود التابع لشركة سي.إم.ايه – سي.جي.إم، اعتبارا من عام 2025 كما هو متوقع، وعقب "إدخال سفن تدريجيا" حتى عام 2028.

وأضاف البيان أن مصدر وسي.إم.ايه – سي.جي.إم ستواصلان أيضا بحث توسيع فرص التعاون بينهما وقد تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

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وأوضح البيان أن هذه الشراكة، من خلال الاستفادة من خبرة مصدر، ستساهم في نشر الجيل الجديد من السفن التي تعمل بالوقود المزدوج التابعة لشركة سي.إم.ايه – سي.جي.إم وستكون جاهزة للتشغيل باستخدام الوقود الحيوي والوقود الإلكتروني المعتمد على الميثان والميثانول، منها 35 ضمن الأسطول حاليا و84 سفينة سيتم ضمها لاحقا.

وتتطلع سي.إم.ايه – سي.جي.إم إلى تحقيق أعلى مستويات أهداف خفض غازات الدفيئة التي حددتها المنظمة البحرية الدولية، أي خفض إجمالي الانبعاثات 30% بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2008، وتقليل الانبعاثات 80% بحلول عام 2040.

وتسعى مصدر لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، بدعم من أدنوك وطاقة ومبادلة الشركات المساهمة في مصدر.

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