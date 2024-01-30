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أدنوك (أ ف ب) مناسبة
أدنوك (أ ف ب)
طاقة

"أدنوك" توقع اتفاقية توريد غاز مسال مع "جايل" الهندية

لمدة 10 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت أدنوك للغاز بأبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مدتها عشر سنوات لتوريد 0.5 مليون طن متري سنويا من الغاز المسال مع جايل الهند المحدودة.

وقالت أدنوك في بيان لبورصة أبوظبي إن الاتفاقية تؤكد حضورها المتنامي في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، لا سيما في قارة آسيا، كما تعزز العلاقات الثنائية الراسخة بين الإمارات والهند، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وأضافت أن الاتفاقية تأتي عقب الإعلان مؤخرا عن العديد من الاتفاقيات الدولية المهمة لبيع الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها، بما في ذلك الاتفاقيات التي تم توقيعها مع كل من شركة اليابان لاستكشاف البترول المحدودة (جابيكس)، وتوتال إنرجيز، ومؤسسة النفط الهندية المحدودة، وشركة بتروتشاينا الدولية المحدودة، مما يؤكد مكانة أدنوك للغاز كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال ما زال يشهد نموا متزايدا على مستوى العالم لكونه وقودا انتقاليا مهما في مرحلة التحول المسؤول في مجال الطاقة.

وتواصل أدنوك للغاز التركيز على الاستثمارات التي من شأنها تسريع النمو المستدام لأعمالها، بما يتوافق مع متطلبات عملائها، ففي 2023 حافظت الشركة على زخم مبيعات قوي من خلال التوقيع العديد من اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال بقيمة تراوحت بين 34.5 مليار درهم (9.4 مليار دولار) و 44 مليار درهم (12 مليار دولار، واستمرت في الاستثمار لتلبية الطلب المحلي والدولي على الغاز الطبيعي.

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