أرامكو السعودية تعلق خطط زيادة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميا

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها توجيها من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا.

ووجهت وزارة الطاقة شركة أرامكو بعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا.

وأشارت أرامكو إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 20 ديسمبر 2017م.

وقالت أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، إنها ستعمل على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس.

فيما نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر مطلع، أن خفض أرامكو للطاقة القصوى المستهدفة "ليس له علاقة بالمشكلات الفنية لتطوير البرنامج بل هو توجيه من الحكومة".

وأضاف المصدر، أنه إذا قررت الحكومة السعودية التراجع عن قرارها مرة أخرى، فإن أرامكو مستعدة لاستئناف خططها، مؤكداً مواصلة أرامكو "دفع الزخم نحو مجالات نمو الشركة" بما في ذلك الغاز والطاقة الجديدة.

وأكد المصدر، أن أرامكو لم تغير وجهة نظرها بشأن سيناريوهات الطلب المستقبلي، ولا تزال تعتقد أن النفط والغاز سيكونان ضروريين للحصول على طاقة يعتمد عليها بأسعار معقولة.

كانت وزارة الطاقة قد طلبت من أرامكو في مارس/آذار 2020 زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا وسط مواجهة مع روسيا في ذلك الوقت بشأن حصتها في السوق.

وفي مارس 2020، قال أمين الناصر، إن الشركة سترفع إمداداتها النفطية التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل.

وأوضح الناصر، في بيان حينئذ، أن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، قد قال إن الشركة تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول العام 2027.