نفط وغاز
ارتفاع سعر البيع الرسمي لخام عمان إلى 78.75 دولار للبرميل لشهر مارس
بارتفاع 1.54 دولار للبرميل
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
أظهرت حسابات رويترز بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، أن سعر البيع الرسمي لخام عمان في مارس/آذار سيرتفع 1.54 دولار إلى 78.75 دولار للبرميل.
سعر البيع الرسمي للخام العماني لشهر مارس/آذار هو متوسط التسويات اليومية في عمان عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش في يناير/كانون الثاني لعقد شهر أقرب استحقاق.
أما سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تم تحديده بعلاوة 0.10 دولار للبرميل فوق سعر خام عمان في بورصة دبي للطاقة، فقد تم حسابه عند 78.85 دولار للبرميل لشهر مارس/آذار.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
توقعات صندوق النقد لأداء الاقتصاد العالمي في 2024يتوقع تراجع أسعار النفط 2.3% هذا العام نبض السوق
-
أرباح "سامسونغ" تهبط 34% إلى 2.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2023الشركة تتوقع تحسن الأداء في 2024 شركات
-
ارتفاع أرباح "مايكروسوفت" الفصلية 33% إلى 21.9 مليار دولارنمو قوي في الإيرادات مدفوعا بالاهتمام بمنتجات الذكاء الاصطناعي شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية