ارتفاع سعر البيع الرسمي لخام عمان إلى 78.75 دولار للبرميل لشهر مارس

أظهرت حسابات رويترز بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، أن سعر البيع الرسمي لخام عمان في مارس/آذار سيرتفع 1.54 دولار إلى 78.75 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي للخام العماني لشهر مارس/آذار هو متوسط ​​التسويات اليومية في عمان عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش في يناير/كانون الثاني لعقد شهر أقرب استحقاق.

أما سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تم تحديده بعلاوة 0.10 دولار للبرميل فوق سعر خام عمان في بورصة دبي للطاقة، فقد تم حسابه عند 78.85 دولار للبرميل لشهر مارس/آذار.