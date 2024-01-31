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مخزونات أميركا من النفط مناسبة
مخزونات نفط أميركية
نفط

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية ونواتج التقطير تهبط

زادت مخزونات الخام 1.2 مليون برميل إلى 421.9 مليون برميل في أسبوع

هيوستن - رويترز
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير.

فقد زادت مخزونات الخام 1.2 مليون برميل إلى 421.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يناير/ كانون الثاني، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" لتراجعها 217 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت مليوني برميل في الأسبوع الماضي.

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وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام تراجع 428 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وهبطت معدلات تشغيل المصافي 2.6 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 1.2 مليون برميل إلى 253 مليونا الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" بزيادة 1.5 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، نزلت 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 133.3 مليون، وذلك مقابل توقعات بانخفاضها 0.4 مليون.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 565 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

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